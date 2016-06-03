Школьники Нижнего Тагила предложили создать памятник труженикам тыла

Учащиеся образовательного учреждения № 13 представили вниманию депутатов разработанный ими проект памятника труженикам тыла. Примечательно, что авторами идеи являются третьеклассники.

По замыслу учащихся, мемориал должен выглядеть следующим образом: на постаменте расположены женщина и подросток, начиняющие боевой снаряд взрывчатым веществом, композиция увенчана колонной цехового пролета. Сам постамент расположен на четырех ступенях, которые символизируют количество тяжелых военных лет.

По информации педагогов, на всероссийском конкурсе детских проектов разработка учеников заняла почетное второе место. Макет также вызвал одобрение присутствовавших на заседании комиссии профессиональных тагильских архитекторов. Мастера одобрили степень проработанности и конструктивное решение юных разработчиков.

Памятник работникам порохового завода №56, который в настоящее время является химическим заводом «Планта» авторы предложили расположить у Дворца культуры «Космос». Владимир Радаев призвал участников комиссии обратиться к Главе города Нижний Тагил С. К. Носову с просьбой поддержать инициативу ребят.