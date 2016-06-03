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Скульптуры слона, медведя и клоуна установят в Нижнем Тагиле на площадке перед цирком ко Дню города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скульптуры слона, медведя и клоуна установят в Нижнем Тагиле на площадке перед цирком ко Дню города

3 июня 2016, 19:30Свободное времяДенис Таратонов
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