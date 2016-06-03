Скульптуры слона, медведя и клоуна установят в Нижнем Тагиле на площадке перед цирком ко Дню города

Этапу утверждения скульптур предшествовал конкурс, организованный администрацией Нижнего Тагила и музеем изобразительных искусств. Победителями стали двое тагильчан - Александр Брусницин и Андрей Мартынов, а также скульптор из Уфы Айрат Маглиев, сообщает ИА «Все новости» .

На конкурс было прислано девять работ. Из них выбрали три, которые подходят друг дугу по смыслу. Жюри отметило, что все присланные работы были достойными.