Скульптуры слона, медведя и клоуна установят в Нижнем Тагиле на площадке перед цирком ко Дню города
3 июня 2016, 19:30Свободное времяДенис Таратонов
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Реконструкция цирка Нижнего Тагила началась совсем недавно, но уже сейчас реализуются планы по благоустройству набережной и площадок вокруг здания цирка. Так, недалеко от входа появятся скульптуры, изображающие циркового слона, медведя на велосипеде и клоуна с собачкой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Этапу утверждения скульптур предшествовал конкурс, организованный администрацией Нижнего Тагила и музеем изобразительных искусств. Победителями стали двое тагильчан - Александр Брусницин и Андрей Мартынов, а также скульптор из Уфы Айрат Маглиев, сообщает ИА «Все новости».
На конкурс было прислано девять работ. Из них выбрали три, которые подходят друг дугу по смыслу. Жюри отметило, что все присланные работы были достойными.
Полюбоваться на скульптуры и оценить работу мастеров тагильчане смогут уже в середине августа. Ко Дню города фигуры займут своё место перед зданием цирка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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