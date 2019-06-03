Пять театральных групп из регионов УрФО примут участие в Уральском культурном форуме
Вчера, 22:49Свободное времяФото: dip.midural.ru
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Труппы пяти театров УрФО представят свои постановки на Уральском культурном форуме с 5 по 8 июня, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На пяти из девяти театральных площадках культурного форума выступят актёры из Тюменского драматического театра, Челябинского театра оперы и балета, Ноябрьского городского театра, Курганского драматического театра и Театра обско-угорского народа «Солнце». Всего мероприятие пройдёт на сценах девяти культурных учреждений Свердловской области.
Среди главных целей Форума — консолидация творческих центров Уральского федерального округа и определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Учредителем выступил полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов.
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