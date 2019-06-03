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#домахорошо
Пять театральных групп из регионов УрФО примут участие в Уральском культурном форуме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Пять театральных групп из регионов УрФО примут участие в Уральском культурном форуме

Вчера, 22:49Свободное времяФото: dip.midural.ru
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