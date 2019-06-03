Пять театральных групп из регионов УрФО примут участие в Уральском культурном форуме

На пяти из девяти театральных площадках культурного форума выступят актёры из Тюменского драматического театра, Челябинского театра оперы и балета, Ноябрьского городского театра, Курганского драматического театра и Театра обско-угорского народа «Солнце». Всего мероприятие пройдёт на сценах девяти культурных учреждений Свердловской области.