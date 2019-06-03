В России стартует третий этап перехода на цифровое вещание
3 июня в России стартует завершающий этап перехода с аналогового на цифровое вещание, пишут «Новые известия».
Переход на цифровое вещание охватит 36 регионов России, 60 миллионов человек. Это самое масштабное одновременное отключение аналогового телевидения в Европе.
Сначала отключение произойдет на Камчатке, а затем, в течение 15 часов, затронет все регионы и завершится в Калининграде. Будут отключены 9,8 тысячи передатчиков. В течение недели после отключения на каналах аналогового вещания будет идти 12-минутный ролик о плюсах мультиплексов, о том, как перейти на «цифру», какое для этого необходимо оборудование, а также о том, как его настроить.
Помогать в настройке оборудования россиянам будут 17 тысяч волонтеров, также работает горячая линия. Отмечается, что на «цифру» переходят только федеральные каналы. Региональные компании продолжат вещание в аналоговом формате.