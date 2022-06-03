«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night

«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night
«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night
Сегодня, 19:10Свободное времяФото: 1MI
Мюзикл «Алые паруса» представят артисты Пермского академического Театра-Театра на «Уральской ночи музыки» 24 июня. Постановка заменит ранее планировавшуюся к исполнению рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

Вынужденный отход от намеченного плана обоснован тем, что правообладатели британской рок-оперы отказали пермскому коллективу в продлении лицензии на ее исполнение.

Однако репертуар пермского театра достаточного велик, так что быстро удалось подобрать достойную замену, мюзикл по сюжету знаменитой повести-феерии Грина «Алые паруса».

Горожане смогут увидеть мюзикл на площади 1905 года. Там же будут в унисон петь и играть Екатерининский хор и хор Sinara Singers.

А на других фестивальных площадках состоятся модные показы, танцевальные шоу, сольные и коллективные концерты звезд эстрады, сообщила пресс-атташе «Уральской ночи музыки».

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
фестивалькультурамузыкашоузаменаЕкатеринбургопера#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы