«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night

Вынужденный отход от намеченного плана обоснован тем, что правообладатели британской рок-оперы отказали пермскому коллективу в продлении лицензии на ее исполнение.
Однако репертуар пермского театра достаточного велик, так что быстро удалось подобрать достойную замену, мюзикл по сюжету знаменитой повести-феерии Грина «Алые паруса».
Горожане смогут увидеть мюзикл на площади 1905 года. Там же будут в унисон петь и играть Екатерининский хор и хор Sinara Singers.
А на других фестивальных площадках состоятся модные показы, танцевальные шоу, сольные и коллективные концерты звезд эстрады, сообщила пресс-атташе «Уральской ночи музыки».