Как приготовить сырники: рецепт с фото

Некоторые родители покупают в супермаркетах сладкие творожные массы, а есть те, кто предпочитает домашние изделия магазинным - они делают вкусные ленивые вареники, запеканки, ватрушки. Но все-таки самым первым фаворитом у подрастающего поколения являются сырники! Именно поэтому в интернете немало всевозможных рецептов сырников с фото. Умелые хозяйки и опытные шеф-повара готовы делиться своими секретами. Мы также хотим предложить вам один из самых универсальных способов сделать этот прекрасный домашний десерт.

Проще простого

Чтобы приготовить вкусные сырники, не нужно прибегать к каким-то особым ухищрениям и тратить много времени. Любой человек, даже с минимальными кулинарными способностями, сможет справиться с этой задачей. Достаточно смешать пол килограмма жирного творога, яйцо и немного муки или манной крупы. Всю эту массу необходимо, конечно же, посолить, добавить сахара и хорошо перемешать. Потом небольшими порциями обжаривать на сливочном масле. Если вы добавите в блюдо меньше муки, оно будет нежнее, если больше - более плотным и сытным. То же относится и к количеству манной крупы. Итак, рассмотрим этот процесс пошагово.

Ингредиенты:

жирный творог - полкилограмма;

мука или манная крупа - 0,5-1 стакан;

одно яйцо;

сахарный песок - 2 столовые ложки;

масло - 20 граммов;

соль по вкусу.

Лепим «куличики», выкладываем на горячую сковороду и обжариваем до золотистой корочки и состояния готовности. Готовое блюдо можно подавать на завтрак или ужин. Оно прекрасно сочетается со сметаной, медом, вареньем, свежими ягодами. Запивают их чаем, молоком, киселем или йогуртом.

Немного истории

В России сырники готовили по утрам во все времена - это действительно истинно славянское блюдо. Конечно, с самого начала они были достаточно простыми по составу - у скисшего молока отделяли сыворотку, а то, что оставалось, использовали для приготовления специальных лепешек. Именно этот остаток и стал называться впоследствии творогом. Но мы до сих пор используем в названии сладкого творожного блюда корень «сыр», как и наши предки.

Современные хозяйки знают как приготовить сырники. Зачастую, каждая из них хранит какой-то свой особый секрет, делающий это блюдо вкусным и неповторимым. Кто-то добавляет к творогу муку, а кто-то манку. Одним нужен разрыхлитель, а другие предпочитают обходиться без него. При этом можно добавлять специальные ингредиенты в творожную массу до запекания - изюм, сухофрукты, орехи, сушеные ягоды. Благодаря разнообразным добавкам, одно и то же блюдо каждый раз будет удивлять.

Если вы хотите добавить что-то оригинальное к вашим сырникам или красиво их сервировать, смело воспользуйтесь своей фантазией. Для этого вы можете использовать не только мед, сметану или варенье. Возьмите любые ягоды, которые есть под рукой. Часть из них прогрейте на сковороде с сахаром - сделайте такой себе фруктовый соус. Вторую часть разложите на тарелке вместе с сырниками и полейте их приготовленной жидкой массой, пока она не застыла.