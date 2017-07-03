Выставка тактильных картин откроется 5 июля в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка «Видеть невидимое». На выставке представлены копии рельефные копии известных картин из коллекции ГМИИ имени Пушкина. Сами картины можно будет потрогать, сообщает ОТВ.

Благодаря новой технологии можно получать изображения «считывая» его руками. Само изображения картин обрабатывают специальном образом. На изображения добавляются соответствующие текстуры, как ткань одежды, материал некоторых объектов и т.д. Также границы всех предметов в картинах очерчиваются, благодаря чему можно ощутить с помощью прикосновений где начинается и заканчивается какой-либо элемент картины.

«Видеть невидимое» является первой передвижной выставкой тактильных картин в России. На экспозиции будут представлены такие произведения, как «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «Старый с мальчиком» Пикассо и т.д.

Фото: The Ekb Room, ОТВ

Также, для посетителей выставки будет доступен аудиогид. Его озвучил основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Сами же картины смогут потрогать не только люди с проблемами зрения, но и обычные посетители.

Сама выставка будет работать с 5 июля по 2 августа.