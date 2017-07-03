«Захаживай» и «бывай»: новые надписи для гостей появились на границе Нижнего Тагила (ФОТО)

О творческом замысле художников из Нижнего Тагила узнали журналисты TagilCity.ru. Оказалось, что таким образом они решили приветствовать и прощаться с городскими гостями.

В Нижний Тагил в последнее время приезжает много художников. Поэтому к предстоящему биеннале было создано это доброе приветствие. Тех, кто приезжает в Нижний Тагил с северной стороны, приветствует надпись «захаживай». Тех, кто уезжает, надпись «бывай». С гостями из других городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, мы гуляем, делимся творческими планами и знакомим их с нашим культурным наследием рассказала журналистам TagilCity.ru художница из коллектива ЖКП Ксения Кошурникова.

Сами представители ЖКП не признают своего авторства и называют работу анонимной.

Этот билборд покинут давно. С тех пор художники и положили на него глаз. Надеюсь, какое-то время он будет приветствовать гостей, но и если закрасят - ничего страшного отметила Ксения Кошурникова.

Напомним, Нижний Тагил по-прежнему не имеет официального монумента на южном въезде в город.

Фото: ЖКП, 30 июня, 2017 г.