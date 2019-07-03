Уральский режиссер снимет в Екатеринбурге клип для Дельфина

Песня «Любовь» еще не вышла, но певец уже приступил к съемкам клипа на нее. Съемки проходят в Москве, позднее они будут проходить в Екатеринбурге. Съемками занимается команда Red Pepper Film. Клип выйдет в августе. Кроме того, Дельфин появится в нем в украшениях екатеринбургского ювелира.