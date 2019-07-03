Уральский режиссер снимет в Екатеринбурге клип для Дельфина
Сегодня, 19:22Свободное времяФото: Red Pepper Film
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Команда из Екатеринбурга снимает клип на песню Дельфина «Любовь», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Песня «Любовь» еще не вышла, но певец уже приступил к съемкам клипа на нее. Съемки проходят в Москве, позднее они будут проходить в Екатеринбурге. Съемками занимается команда Red Pepper Film. Клип выйдет в августе. Кроме того, Дельфин появится в нем в украшениях екатеринбургского ювелира.
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