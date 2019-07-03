В Екатеринбурге сегодня открывается Венский фестиваль

Культурное событие продлится в Екатеринбурге до 27 июля, за это время свердловчанам покажут 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Отдельная программа подготовлена для детей.

Показ фильмов будет проходить у главного корпуса УрФУ. Для гостей мероприятия будет организован прокат пледов, установлены торговые точки с сувенирами, для детей — оборудована детская зона.