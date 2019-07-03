В Екатеринбурге сняли клип ко Дню Госавтоинспекции

Главные герои в ролике — два сотрудника ГИБДД, которые поют песню о своей службе, кадры с участием инспекторов сменяются кадрами реальной хроники из архивов Госавтоинспекции.

Слова песни принадлежат Ольге Печеркиной, музыку написала Анна Сулицына. Впервые песня была исполнена три года назад, она понравилась руководству ГИБДД, и возникла идея снять клип.

Видео Видео: е1.ru