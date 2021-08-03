Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга

Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга
Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга
Сегодня, 09:51Свободное времяФото: скриншот видео
Перфоманс на оживленном перекрестке устроили танцоры в Екатеринбурге днем в понедельник. Артисты танцевали с газетами и телефонами, показывая, как прохожие выглядят со стороны.

За перфомансом жители Екатеринбурга могли наблюдать днем 2 августа на пересечении улиц 8 Марта и Радищева. Четыре девушки из театра Vodka танцевали, уткнувшись в телефоны и газеты, тем самым артисты пытались показать поведение человека в социуме.

Наш город очень творческий, но мало ребят, которые готовы показывать искусство массам. Это либо закрытые показы, или спектакли раз в полгода. Мы же хотим делать театр, доступный людям, передает слова участников акции Е1.

Видео:е1.ru

Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка. Девушка считает, что на выставках погибают живые существа, а цирк — это не место для художников.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
перекрестокобществотеатрпрохожиетанцорыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы