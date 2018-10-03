Как раскрутить «Твиттер»: эффективные методы и способы

Но чтобы страница в социальной сети приносила пользу — информировала потенциальных и состоявшихся клиентов о продукте или услуге, позволяла ознакомиться с ассортиментом, новинками, акциями и другой полезной информацией, — нужно заниматься продвижением и развитием. Только вот как раскрутить аккаунт в «Твиттере»?

Нужен ли «Твиттер» для бизнеса Тяжело объяснить основы раскрутки в «Твиттере» и вообще SMM-продвижения тем, кто тяжело представляет себе возможности социальных сетей для развития бизнеса и сомневается в необходимости создания аккаунтов на основных площадках. Хорошее дело, которое стабильно дает прибыль и развивается, можно построить и без выхода во всемирную Сеть, но современные социальные сети выполняют важные функции в интернет-маркетинге, служат источником новых клиентов, помогают открыть бренд новой аудитории и поддерживать постоянную связь с клиентами.

«Твиттер» и российские реалии За границей «Твиттер» является одним из основных инструментов, но в России социальная сеть только становится на ноги. В мире сервиса микроблогов он находится на втором месте по популярности, а в России занимает только пятое место после «ВКонтакте», «Одноклассников», «Моего мира» и «Фейсбука». Так нужно ли регистрировать в «Твиттере» аккаунт компании? Все зависит от того, пользуется ли ваша целевая аудитория этой социальной сетью, знаете ли вы, что будете публиковать, пользуются ли «Твиттером» ваши основные конкуренты и насколько успешно.

Как получить много подписчиков Пустой аккаунт, о котором никто не знает, точно не принесет никакой пользы, а вот подорвать авторитет вполне может. Так что сразу после регистрации в «Твиттере» стоит заняться продвижением. Как раскрутиться в «Твиттере»? В теории все просто: постоянно публиковать новый и интересный контент, которым пользователи захотят поделиться с друзьями, использовать хештеги и ключевые слова, создавать понятные и простые твиты, подписываться на других людей и компании, проявлять активность и много общаться.

На практике многие начинающие и опытные предприниматели, которые решают начать осваивать социальные сети, сталкиваются с множеством проблем. Новые клиенты не находятся, старые не хотят подписываться на страницу или вообще игнорируют приглашения, новые заказы через Интернет не поступают. Кажется, что никакой эффективности нет. Но ведь хороший отклик можно ожидать только в том случае, если на странице публикуется интересный и полезный контент, клиентам удобно просматривать новости компании, аккаунт регулярно обновляется. Похожие принципы применяются при раскрутке Instagram о которых вы можете узнать со статьи: https://businessman.ru/new-kak-raskrutit-instagram-sovety-po-prodvizheniyu-v-instagram.html.

Успешная презентация бренда Раскрутка «Твиттера» начинается с правильного и полного заполнения профиля. Нужно подобрать правильное имя аккаунта. Оно появляется рядом со всеми опубликованными твитами, по имени страницу компании могут найти все пользователи социальной сети. Вводить нужно либо собственное имя (для индивидуальных предпринимателей), либо название бренда. Лучше избегать знаков пунктуации, потому что так пользователям мобильных устройств будет проще найти вашу компанию.

«Твиттер» предлагает два формата изображений профиля для формирования образа компании. Загрузить фото можно в настройках. Фотография пользователя имеет квадратную форму и видна рядом с каждым твитом, который отправляется с аккаунта. Можно использовать логотип или собственное фото. Личное фото сделает аккаунт более персонализированным и своеобразным. В изображении шапки можно дать информацию о компании. Имеется возможность настроить фон, который будут видеть читатели при посещении страницы. Можно создать графическое изображение, которое будет гармонировать с логотипом.

Обязательно нужно полностью заполнить профиль. Каждое поле дает возможность сообщить пользователям детальные сведения о бренде. Это положительно скажется на репутации компании. Важными составляющими являются местоположение, адрес сайта, информация о себе. В поле «Информация о себе» пользователь может в 160 символах рассказать о компании, но лучше написать миссию или рассказать о пользе, которую вы можете принести своим клиентам.

Коммуникация с пользователями Раскрутка «Твиттер»-аккаунта предполагает активную коммуникацию с другими пользователями социальной сети. Мнение о пользователе или компании формируется во многом формируется за счет списка подписок. Но не нужно усердствовать и подписываться сразу на большое количество аккаунтов, потому что таких пользователей система блокирует из-за подозрительной активности. Стоит начать читать страницы ваших покупателей, бизнес-партнеров, заказчиков, поставщиков, конкурентов, продуктов-аналогов, торговых организаций вашей отрасли, компаний ваших друзей и знакомых (из профессионального круга). Социальная сеть поможет найти их помощью проверки адресов электронной почты.

Собственный полезный контент Важный шаг — начать писать. Существует несколько видов сообщений в «Твиттере». Твиты отправляются в новостную ленту тем, кто вас читает. Это классический способ общения. Ответы являются публичными, отправляются под полученными сообщениями. Упоминанием называется сообщение, в котором упоминается другой пользователь (содержится ссылка на имя пользователя). Также есть прямые сообщения, которые отправляются лично какому-то пользователю. Можно отправить сообщение только кому-то из ваших читателей. Ретвиты — это чужие сообщения, которыми можно поделиться со своими читателями (репост).

Раскрутка аккаунта в социальной сети После первых подписок на аккаунт компании подпишутся в ответ партнеры и некоторые клиенты. Но на этом раскрутка не заканчивается, а только начинается. Далее предстоит кропотливая и длительная работа. Как продвигать «Твиттер»? Самым действенным способом является публикация полезного материала и ссылок. Огромное количество просмотров и множество новых подписчиков можно получить, если следовать трендам. Нужно выбрать событие, которое каким-то образом касается вашей профессиональный сферы и отметится в обсуждении или опубликовать собственное мнение с релевантным хештегом.

Использование хештегов в твитах очень важно, но не стоит перебарщивать или оставлять неподходящие теги. Не нужно забывать о возможности отправлять изображения, причем их можно редактировать. Тематическая картинка никогда не будет лишней и привлечет дополнительное внимание. Обратить на себя внимание в социальной сети можно, если активно комментировать, обсуждать, делать репосты действительно стоящих твитов. Это самые «белые» способы раскрутки «Твиттера».

Новые возможности раскрутки — услуги специальных фирм, SMM-агентств, специалисты которых подойдут к делу со всей ответственностью, а результат не заставит себя ждать. Объявления, авторы которых за относительно небольшое вознаграждение предлагают «накрутить» 1000-10 000 подписчиков, можно найти на многих форумах. Но обращаться к непроверенным людям опасно, потому что все новые подписчики могут оказаться ботами, а сам аккаунт внутренняя система социальной сети заблокирует. Та же ситуация происходит при неумелом пользовании специальными программами, которое позволяют быстро раскрутить аккаунт в «Твиттере».

Программы для раскрутки Раскрутить «Твиттер» с помощью программы — это просто. И быстро. Все выглядит довольно привлекательно: нужно просто ввести ссылку, оформить соглашение на подписки (поставить галочку в соответствующем поле) и ждать. Но вместе с количеством подписчиков автоматически увеличивается и число блогов, которые вы читаете. Количество ваших подписок будет равняться 300 или 400, а в ответ подпишутся на блог компании только около 100 человек. Все эти люди не будут заинтересованы в ваших услугах, так что программа никакой практической пользы не несет. Зато это неплохой способ наработать первых подписчиков в абсолютно пустом блоке.

При желании раскрутить «Твиттер» нужно помнить, что аккаунт могут заблокировать. Дневная норма — не более тысячи подписок, но лучше делать не больше 200-300, чтобы не попасть под фильтры социальной сети. Причиной, по которой могут заблокировать аккаунт, является не взаимная подписка на 2000 блогов и более. Таким образом, нужно пользоваться «серыми» методами продвижения очень осторожно. Если же обратиться в известные агентства интернет-маркетинга, то можно не бояться бана. Обычно специалисты занимаются не просто накруткой, а улучшением аккаунта, то есть пользователи подписываются на блог по собственному желанию.