«Одноклассники» проведут трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
В ночь с 6 на 7 октября соцсеть «Одноклассники» проведет трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе.
Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут посмотреть бой в новом спортивном разделе, в котором на экране можно будет наблюдать сразу за несколькими важными и интересными спортивными событиями. Разделом «Спорт» можно будет воспользоваться на всех устройствах.
Бой между ирландцем и россиянином будет транслироваться в высоком качестве Full HD. Начало трансляции в 01.00 по Москве.
Всего в трансляции покажут 13 поединков, после каждого из них специалисты и комментаторы будут давать свои оценки. Сам титульный бой начнется в 06.00 по московскому времени.
Кроме того, эфир спортивного соревнования в ОК будет полностью интерактивным: болельщики смогут переписываться в онлайн-чате, а также участвовать в голосованиях по ходу трансляций турнира, сообщает пресс-служба соцсети «Одноклассники».