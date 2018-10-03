«Одноклассники» проведут трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут посмотреть бой в новом спортивном разделе, в котором на экране можно будет наблюдать сразу за несколькими важными и интересными спортивными событиями. Разделом «Спорт» можно будет воспользоваться на всех устройствах.

Бой между ирландцем и россиянином будет транслироваться в высоком качестве Full HD. Начало трансляции в 01.00 по Москве.

Всего в трансляции покажут 13 поединков, после каждого из них специалисты и комментаторы будут давать свои оценки. Сам титульный бой начнется в 06.00 по московскому времени.