Праздник в честь Всемирного дня животных пройдёт в Нижнем Тагиле 6 октября
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Жители Нижнего Тагила приглашаются на экологический праздник, приуроченный ко Всемирному дню животных, который пройдёт 6 октября в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
На планируемом празднике участники познакомятся с историей Всемирного дня животных и смогут посетить интерактивную зону, где для них пройдёт познавательный квест «Зоомиссия: новый путь».
Также будет работать творческая мастерская «Животные мира», где из слоёного теста можно будет слепить, запечь и раскрасить фигурку зверьков, птиц и насекомых. С 12:00 до 14:30 в выставочных залах музея-заповедника откроется выставка «Такие близкие животные». Вход на мероприятие платный.
Пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» сообщает, что целью проведения праздника является пробуждение сострадания и уважения к другим обитателям планеты Земля.
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