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Праздник в честь Всемирного дня животных пройдёт в Нижнем Тагиле 6 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник в честь Всемирного дня животных пройдёт в Нижнем Тагиле 6 октября

Сегодня, 07:30Свободное время
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