Праздник в честь Всемирного дня животных пройдёт в Нижнем Тагиле 6 октября

На планируемом празднике участники познакомятся с историей Всемирного дня животных и смогут посетить интерактивную зону, где для них пройдёт познавательный квест «Зоомиссия: новый путь».

Также будет работать творческая мастерская «Животные мира», где из слоёного теста можно будет слепить, запечь и раскрасить фигурку зверьков, птиц и насекомых. С 12:00 до 14:30 в выставочных залах музея-заповедника откроется выставка «Такие близкие животные». Вход на мероприятие платный.