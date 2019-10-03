В Екатеринбурге продаётся коттедж за 55 миллионов рублей с бассейном и зоной барбекю
Сегодня, 19:16Свободное времяФото: N1.RU
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В Екатеринбурге в районе Шарташа на продажу выставлен коттедж за 55 млн рублей. Помимо основного дома площадью 460 кв. м, на участке также построен гостевой в 150 кв. м, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении указано, что коттедж построен в 2009 году. Капитальный ремонт проведён в 2016 году — английские обои, дубовый паркет на полу во всем доме, а также новая мебель и бытовая техника производства Португалии, Италии, Испании.
Дом разделён на три спальни по 30 кв. м, кабинет в 40 кв. м и пятиметровым потолком, гостиную также в 40 кв. м, две кухни, ванную комнату, два санузла, две гардеробные и прачечную.
В гостевом доме есть зона барбекю, сауна, бассейн и комната-студия. Общая площадь земельного участка — 30 соток.
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