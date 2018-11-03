«ВКонтакте» запускает документальный видеопроект о городах России «Местные»
Сегодня, 09:00Свободное времяФото: пресс-служба «ВКонтакте»
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Соцсеть «ВКонтакте» запускает серию документальных фильмов о городах России, в которых о своих городах расскажут местные жители.
Проект «Местные» расскажет о Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Уфе, Ростове, Томске и Екатеринбурге. Премьера состоится 8 ноября.
К каждой серии короткометражных фильмов проводниками по городам будут трое местных жителей, которые и расскажут не о туристических маршрутах, а о том, что кажется им наиболее интересным.
Первый выпуск выйдет 8 ноября в группе «Лентач». Ведущим проекта стал победитель премии «Автор года» журнала GQ Родион Чепель.
Первый выпуск будет посвящён Владивостоку. Зрители увидят, что Владивосток – это не только город с Золотым мостом и крабами, но и город, в котором существует царство подземных туннелей, дрифт и место жительства леопардов, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
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