«ВКонтакте» запускает документальный видеопроект о городах России «Местные»

Проект «Местные» расскажет о Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Уфе, Ростове, Томске и Екатеринбурге. Премьера состоится 8 ноября.

К каждой серии короткометражных фильмов проводниками по городам будут трое местных жителей, которые и расскажут не о туристических маршрутах, а о том, что кажется им наиболее интересным.

Первый выпуск выйдет 8 ноября в группе «Лентач». Ведущим проекта стал победитель премии «Автор года» журнала GQ Родион Чепель.