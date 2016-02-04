Придумать девиз ко Дню города-2016 предложила тагильчанам Администрация Нижнего Тагила

Предложить девиз может любой тагильчанин, имеющий выход в интернет. Необходимо, чтобы девиз соответствовал одному из приоритетных направлений деятельности Нижнего Тагила в 2016 году. Не стоит расценивать это как конкурс, скорее это возможность внести свой вклад в подготовку праздника и историю города. Свои предложения могут вносить и предприятия, общественные организации, молодёжные и творческие коллективы Нижнего Тагила.

Наша задача — вовлечь в мероприятия, посвященные 294-ой годовщине основания Нижнего Тагила, как можно больше неравнодушных тагильчан. У жителей города должно быть чувство сопричастности к этому важному празднику сказал Сергей Носов.

Глава города считает, что в этом сложном для города году необходимо с максимальной эффективностью использовать имеющиеся ресурсы, чтобы организовать достойный и запоминающийся праздник. В ходе празднований особо отметят 80-летие Уралвагонзавода, 45-летние награждения Нижнего Тагила орденом Трудового красного знамени и основание Высокогорского железного рудника, с которого и началась история города.

Напомним, в прошлом году девиз Дня города звучал: «Тагил – гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее!»