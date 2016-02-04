В Центральной библиотеке Нижнего Тагил пройдет презентация книги Сергея Пудовкина

В декабре прошлого года на прилавки легла книга тагильского историка Сергея Пудовкина «Мой Тагил. Город в военной шинели». Издательством книги занимался «Книжный дом «Хлопотовъ».

Книга является вторым томом серии, посвященной истории нашего города во времена войны. Первый том серии с подзаголовком «Из глубины столетий» был тепло принят тагильскими читателями. Сегодня эту книгу уже почти не найти в магазинах города. Возможно, что аналогичный успех гарантирован и второму тому серии.

Данная книга рассчитана на людей, увлекающихся историей Урала и самого Нижнего Тагила и старшеклассников школ города. Второй том уже доступен для покупки в сетях магазинов «Тагилка» и «Тагилкнига».

Для тех, кто не успеет приобрести экземпляры книги, не стоит расстраиваться. Книга также будет доступна в Центральной библиотеке нашего города. Там же и пройдет официальная презентация второго тома серии «Мой Тагил».