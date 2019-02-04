18 юных тагильчан отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Сегодня, 20:48Свободное времяФото: скриншот с видеосюжета «Тагил-ТВ»
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Школьники из Нижнего Тагила отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Такую возможность получили стразу 18 активистов, лидеров своих коллективов из 11 школ города.
Мы смогли Найти ребят, которые неравнодушны, активны и занимаются добровольческой и интеллектуальной деятельностью, рассказала руководитель нижнетагильского отделения РДШ Яна Керженцева.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Ребята направятся на смену «Стартап моего успеха». В программе смены учебно-развивающие занятия по основам экономики и финансовой грамотности, практикумы по формированию навыков эффективной коммуникации и организаторского мастерства проектной деятельности, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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