18 юных тагильчан отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Такую возможность получили стразу 18 активистов, лидеров своих коллективов из 11 школ города.

Мы смогли Найти ребят, которые неравнодушны, активны и занимаются добровольческой и интеллектуальной деятельностью, рассказала руководитель нижнетагильского отделения РДШ Яна Керженцева.

Ребята направятся на смену «Стартап моего успеха». В программе смены учебно-развивающие занятия по основам экономики и финансовой грамотности, практикумы по формированию навыков эффективной коммуникации и организаторского мастерства проектной деятельности, сообщает ТК «Тагил-ТВ».