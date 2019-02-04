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18 юных тагильчан отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2019 02 04 16 09 22

18 юных тагильчан отправились во Всероссийский детский центр «Орлёнок»

Сегодня, 20:48Свободное времяФото: скриншот с видеосюжета «Тагил-ТВ»
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