«Масленица. Перезагрузка». Тагильчанам предлагают встретить весну по-новому

Центр развития туризма предложил по-новому встретить Масленицу. Своими шутками тагильчан будут веселить команды КВН «Северный квартал» и «Дистрой», выступят творческие коллективы ГДДТЮ и ГДМ, например, вокально-хореографическая студия «Питер Пэн», танцевальная школа «E-Dance» и бармен-шоу.

Во время народных гуляний у ФОКа «Президентский» будут открыты фитнес-, туристические и шахматно-шашечная площадки. Юных тагильчан ждут детские конкурсы, аква-грим и ростовые куклы.

Разумеется, «перезагрузка» Масленицы не коснется обязательных традиций праздника: поедания блинов и сжигания чучела. Правда, последнее будет происходить в тандеме с феерическим фаер-шоу.

Также праздники - отличный повод сходить по магазинам. А чтобы унести с собой все покупки, нужны хорошие пакеты. В этом случае рекомендуем вам купить пакеты майка в розницу.