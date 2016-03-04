Молодежный театр готовит для тагильчан деревенскую комедию (ФОТО)
4 марта 2016, 08:45Свободное времяТимофей Данилов
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Премьера комедии «Любовь зла, или к гадалке не ходи» состоится 11 марта в 18:00 и 12 марта в 17:00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Эта жизнеутверждающая история о первой красавице села, которая съездила в Америку, и там влюбилась в молодого иностранца. Односельчане понимают, что такая видная невеста пригодится самим, и не собираются её отпускать в заморскую страну.
По словам режиссера спектакля Ивана Шилко, прелесть пьесы в том, что она, с одной стороны, легкая и сказочная, а с другой, призывает изменять существующую реальностью к лучшему, а не искать призрачное место, где все прекрасно.
При создании одежды применяются различные материалы, такие как ткани или пряжа. Самый дешевый способ покупки пряжи - оптом. Более подробно о оптовом приобретении пряжи смотрите здесь.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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