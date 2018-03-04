Поэтическая дуэль на тему выборов президента прошла в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Участники двух команд прочитали стихи о политике. Кто-то читал свои произведения, кто-то выбрал работы известных поэтов. После прочтения молодые люди высказывались, почему они пойдут или не пойдут на выборы.

Почему я за выборы, потому что это моя страна, это мой голос, и я должна сделать так, чтобы потом после меня хоть что-то осталось, потому что кто, если не мы, – рассказала одна из участниц дуэли Елена.

Я не иду на выборы, потому что не вижу достойных кандидатов, – высказалась Ксения.

В жюри заседали: руководитель творческого объединения «КВН в Тагиле» Евгений Ломакин, владелица семейного кафе, преподаватель по рекламе и коуч по SMM Светлана Загс и руководитель молодежно-спортивного объединения «Воркаут Нижний Тагил», общественный деятель Рустем Хайруллин.

Выступавшие высказали различные доводы, а также прочитали стихи разных авторов о России. Жюри оценило выступления чтецов, и по итогам 3-туров победила команда, участники которой собираются идти на выборы президента.