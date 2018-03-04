Продолжение мультфильма «Простоквашино» выйдет 1 апреля (ВИДЕО)
4 марта, 12:10Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Продолжение любимого мультфильма скоро появится в интернете. Сезон будет включать 30 серий длительностью шесть с половиной минут. Выпускать продолжение планируют до 2020 года.
В новой версии популярного мультфильма произойдут кардинальные изменения.
Дядя Фёдор сменит причёску и будет пользоваться гаджетами, а почтальон Печкин обязательно в кого-то влюбится. В семье дяди Фёдора появится подрастающая дочь, мама сменит очки, а папа займётся наукой.
Как сообщает портал «Ваш город», первые серии продолжения начнут показывать 1 апреля в сети Интернет.
Видео: Сообщество «Типичный Новосибирск»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей