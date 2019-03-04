Премьера сказки «Царевна Несмеяна» состоялась в Нижнетагильском театре кукол
Сегодня, 19:10Свободное времяФото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сказка «Царевна Несмеяна» режиссера Влада Костина стала премьерой Нижнетагильского театра кукол.
Сюжеты: Нижний Тагил
Произведение представлено в жанре балаганной мелодрамы с живой музыкой. Действие разворачивается в европейском портовом городке. Странствующие актеры опоздали на пароход и решили сыграть кукольное представление прямо на пристани.
Героев ждут опасные приключения. В постановке участвуют миниатюрные тростевые, перчаточные, плоскостные куклы, а также масштабные ростовые и оригинальные трюковые куклы с двумя лицами. Кроме того, некоторые роли исполняются руками актеров. Они продают билеты, подают сигналы и оживляют персонажей декораций.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Актеры находятся в постоянном взаимодействии со зрителями: поют, шутят, брызгаются водой.
Сказка подойдет для семейного просмотра и для зрителей от пяти лет, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей