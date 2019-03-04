Свердловские команды поборются за 20 тысяч рублей на фестивале юмора в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:53Свободное времяФото: МБУ «Городской Дворец Молодежи»
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30 марта 2019 года в Нижнем Тагиле в Городском Дворце молодежи состоится фестиваль КВН «Кубок вызова-2019».
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в мероприятии приглашаются команды со всей Свердловской области. Заявки принимаются до 25 марта на электронную почту ГДМ. Команда-победитель получит 20 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Городского Дворца молодежи.
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