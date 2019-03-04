«Трамвай «Желание» тагильского драматического театра попал в афишу фестиваля «Браво!»
Сегодня, 15:13Свободное времяФото: Нижнетагильский драматический театр
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Постановка тагильского драматического театра «Трамвай «Желание» попала в афишу регионального фестиваля «Браво!» в 2018 году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фестиваль «Браво!» в минувшем году проходил сразу на двух площадках – в столице Урала и в Нижнем Тагиле. Впервые церемония награждения победителей прошла в Нижнем Тагиле. Тогда спектакль драматического театра Нижнего Тагила «Двенадцать стульев» получил три награды.
Ранее спектакль «Трамвай «Желание» в постановке Владимира Скворцова был одобрен для участия в Фестивале театров малых городов России, сообщает драматический театр Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей