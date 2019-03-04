«Трамвай «Желание» тагильского драматического театра попал в афишу фестиваля «Браво!»

Фестиваль «Браво!» в минувшем году проходил сразу на двух площадках – в столице Урала и в Нижнем Тагиле. Впервые церемония награждения победителей прошла в Нижнем Тагиле. Тогда спектакль драматического театра Нижнего Тагила «Двенадцать стульев» получил три награды.