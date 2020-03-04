Итальянцы Аль Бано и Ромина Пауэр не приедут в Екатеринбург из-за коронавируса

Итальянцы должны были выступить в столице Урала 10 марта, однако организаторы сообщили об отмене выступления. Дуэт перенес концерт в Екатеринбурге на 18 ноября в связи со вспышкой коронавируса. Организаторы сообщили, что билеты останутся действительны, либо их можно будет обменять на билеты на концерты других артистов.