Сотни женщин на 8 марта в Нижнем Тагиле получили в подарок «Цветы»

Для нас, мужчин, это замечательная возможность сказать вам огромное «спасибо» за вашу любовь, душевное тепло, заботливое сердце и золотые руки. Спасибо вам за детей и самые трогательные моменты в нашей жизни. Спасибо вам просто за то, что вы есть и всегда рядом с нами, обратился к женщинам глава города Владислав Пинаев.