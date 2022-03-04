Сотни женщин на 8 марта в Нижнем Тагиле получили в подарок «Цветы»

Мероприятие проводилось в Нижнетагильском государственном цирке. Его участницами стали более 1000 женщин, представительницы бюджетных, некоммерческих, общественных организаций, городских предприятий всех форм собственности, сферы торговли и малого бизнеса, ветеранских объединений. Прекрасную половину человечества поздравляли мэр и другие официальные лица.
Для нас, мужчин, это замечательная возможность сказать вам огромное «спасибо» за вашу любовь, душевное тепло, заботливое сердце и золотые руки. Спасибо вам за детей и самые трогательные моменты в нашей жизни. Спасибо вам просто за то, что вы есть и всегда рядом с нами, обратился к женщинам глава города Владислав Пинаев.
Приятным сюрпризом стало музыкальное поздравление. ВИА «Цветы» Стаса Намина исполнил полюбившиеся многим хиты «Звездочка моя ясная», «Колыбельная», «Честно говоря», «Мы желаем счастья вам» и другие.