Сотни женщин на 8 марта в Нижнем Тагиле получили в подарок «Цветы»

Сотни женщин на 8 марта в Нижнем Тагиле получили в подарок «Цветы»
Сотни женщин на 8 марта в Нижнем Тагиле получили в подарок «Цветы»
Вчера, 20:24Свободное времяФото: pixabay.com

Тагильчанок с 8 Марта поздравили концертом ВИА «Цветы»

В преддверии Международного женского дня в Нижнем Тагиле состоялась поздравительная программа с концертом.

Мероприятие проводилось в Нижнетагильском государственном цирке. Его участницами стали более 1000 женщин, представительницы бюджетных, некоммерческих, общественных организаций, городских предприятий всех форм собственности, сферы торговли и малого бизнеса, ветеранских объединений. Прекрасную половину человечества поздравляли мэр и другие официальные лица.

Для нас, мужчин, это замечательная возможность сказать вам огромное «спасибо» за вашу любовь, душевное тепло, заботливое сердце и золотые руки. Спасибо вам за детей и самые трогательные моменты в нашей жизни. Спасибо вам просто за то, что вы есть и всегда рядом с нами, обратился к женщинам глава города Владислав Пинаев.

Приятным сюрпризом стало музыкальное поздравление. ВИА «Цветы» Стаса Намина исполнил полюбившиеся многим хиты «Звездочка моя ясная», «Колыбельная», «Честно говоря», «Мы желаем счастья вам» и другие.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мэрконцертПинаевженщиныНижний Тагил8 марта
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы