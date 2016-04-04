Нумизматика в Нижнем Тагиле превратилась в опасное хобби: регион наводнили китайские подделки дорогих серебряных монет (ФОТО)

Недавно в Нижнем Тагиле обнаружились мошенники, а точнее в Дзержинском районе. Буквально на днях знакомому предложили уникальные старинные монеты. Общей стоимостью около 100 000 рублей. После фотографирования монет и обещания связаться со специалистом человек [потенциальный продавец – прим. ред.] ушел и больше не объявлялся сообщает «Нижний Тагил-Нумизматика».

Специалисты отмечают, что с каждым годом качество китайских копий растёт. Даже опытному специалисту становится всё сложнее отличить оригинал от подделки.

Советы: ни за что не покупайте царские серебряные монеты с рук на улице. Покупке редких монет должна предшествовать проверка таких монет у специалистов. Что делать, если Вам предложили монеты: известить продавца, что покупка возможна только после оценки монет специалистом. Необходимо напомнить продавцу, что действия по продаже фальшивых монет подпадают под статью 159 УК РФ, ну и, конечно, для начала сфотографировать обе стороны монеты, а также её гурт [ребро - прим.ред.]. Зачастую это отпугивает мошенниковрекомендует нумизмат Дмитрий из Нижнего Тагила.

В полиции Нижнего Тагила неизвестно о случаях мошенничества с царскими монетами в этом году.

В этом году не поступало подобных обращений от граждан, но если вы стали жертвой мошенников – непременно идите в полицию рекомендовали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Необходимо отметить, что причиной того, что мошенники могут оставаться на свободе, является их крайняя осторожность.

Мошенники зачастую осторожны, обычно приходят один раз, надеясь на то, что желание заработать на перепродаже монет перевесит осторожность. Даже если человек сказал, что готов купить их в следующий раз, мошенники уже не возвращаются. Фотографии копий приходят крайне редко. И то уже после того, как мошенники уходят объяснил Дмитрий журналисту TagilCity.ru.

Вот так из-за мошенников нумизматика становится опасным хобби и увлечённые люди начинают относиться с подозрением даже к проверенным продавцам.

Фотографии китайских копий, по словам администрации сообщества «Нижний Тагил-Нумизматика», заполонивших всю страну.