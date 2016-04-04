Тагильский фестиваль памяти Булата Окуджавы получил статус всероссийского
Фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья» пройдет в Нижнем Тагиле 3-й раз. В этом году его учредителем выступает министерство культуры РФ.
Как отметила замдиректора Свердловского областного дворца народного творчества Ольга Алексеева, сейчас многие частные фестивали называют себя всероссийскими. Однако официальный статус носят только те, которые входят в государственные программы. А тагильский проект фестиваля в честь поэта Булата Окуджавы был включен в федеральную программу «Культура России».
Напомним, ежегодно конкурс «Возьмемся за руки, друзья» проходит в мае. В прошлом году в Нижний Тагил съехалось более 100 исполнителей со всей страны. Помимо этого, в рамках фестиваля проходят концерты известных российских артистов. Так, на сцене драматического театра уже выступали Елена Камбурова и Светлана Крючкова.
Стоит отметить, что в минувшие выходные творческий коллектив театра впервые получил награду «Золотая кочерыжка».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru