Губернатор Свердловской области дал старт подготовке к юбилею Минфина
Сегодня, 12:37Свободное времяФото: Минфин Свердловской области
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Евгений Куйвашев подписал указ «О подготовке и проведении в 2019 году празднования 100-летия со дня образования системы финансов Свердловской области», сообщает правительство региона.
Как отметили в правительстве, 100-летие Минфина будет отмечаться 1 августа 2019 года, однако праздничные мероприятия начнутся задолго до торжественного дня. Например, в Минфине запланированы дни открытых дверей для школьников и студентов, а также уроки финансовой грамотности. В Свердловской области пройдет конкурс «Бюджет для граждан», будут организованы фотовыставки, состоится кубок Минфина по волейболу.
Рассчитываем, что к нам приедут гости из других регионов и, конечно, особое внимание мы уделим нашим ветеранам,сообщила вице-губернатор - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Минфин Свердловской области (тогда Екатеринбургской губернии) был создан 1 августа 1919 года и назывался Губернский финансовый отдел.
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