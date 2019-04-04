Губернатор Свердловской области дал старт подготовке к юбилею Минфина

Как отметили в правительстве, 100-летие Минфина будет отмечаться 1 августа 2019 года, однако праздничные мероприятия начнутся задолго до торжественного дня. Например, в Минфине запланированы дни открытых дверей для школьников и студентов, а также уроки финансовой грамотности. В Свердловской области пройдет конкурс «Бюджет для граждан», будут организованы фотовыставки, состоится кубок Минфина по волейболу.