Новый сервис «9 мая. Яркая память» в соцсети «Одноклассники» сделает цветными черно-белые снимки военных лет (ФОТО)
4 мая 2017, 19:40Свободное время
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Социальная сеть «Одноклассники» запускает ко Дню Победы новый сервис, который разукрасит черно-белые фотографии к 9 мая.
«9 мая. Яркая память» - приложение, которое появится в социальной сети «ОК» 8 мая и будет работать в десктопной версии.
Технология нового сервиса разработана несколькими выпускниками образовательного проекта «Техносфера» Всеволодом Викулиным, Денисом Кузьминым и Борисом Копиным.
Пользоваться приложением очень просто. Достаточно просто загрузить фотографию с компьютера в соцсеть, а затем раскрасить ее с помощью нейросети, которая сама подберет нужные цвета и оттенки.
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Далее получившееся изображение станет доступно для сохранения и публикации. В социальной сети планируют оставить приложение доступным после 9 мая и развивать его возможности.
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