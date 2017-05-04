Новый сервис «9 мая. Яркая память» в соцсети «Одноклассники» сделает цветными черно-белые снимки военных лет (ФОТО)

«9 мая. Яркая память» - приложение, которое появится в социальной сети «ОК» 8 мая и будет работать в десктопной версии.

Пользоваться приложением очень просто. Достаточно просто загрузить фотографию с компьютера в соцсеть, а затем раскрасить ее с помощью нейросети, которая сама подберет нужные цвета и оттенки.