Репетиция Парада Победы прошла в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Был перекрыт для движения участок от улицы Первомайской до проспекта Мира.

Тагильчане смогли увидеть торжественный выход и построение сотрудников Росгвардии, войсковых частей и сотрудников МВД. Перед трибуной построились военнослужищие отряда специального назначения «Урал», военнослужащие Тагильской ракетной дивизии и другие участники Парада Победы.

В тренировочном мероприятии участвовали 12 единиц военной техники с 13 парадными расчётами. Весь процесс сопровождался живой музыкой в исполнении оркестра.

Посмотреть с трибун на это событие собралось немало горожан. Многие из них впервые оказались в такой важный момент на трибуне или в непосредственной близости к происходящему на Центральной площади.

9 мая с коляской близко не подобраться, а вот сегодня очень даже можно рассказала редакции TagilCity.ru одна из наблюдавших тагильчанок.

Всего в репетиции участвовало 650 человек.

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