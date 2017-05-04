Тагильская школа юнг начала парусную практику на городском пруду (ФОТО)

Весь апрель тагильские юнги готовились к первому выходу на воду. Мальчишки учились вязать морские узлы, изучали теорию, устройство яхт, морскую терминологию. И вот, они оказались на воде, преодолев все свои страхи и сомнения. 1 мая стартовала парусная практика школы юнг. Все свои навыки они применили на практике, когда готовились к этому событию и оказались под парусами.

Юных тагильчан еще ждут два месяца интенсивных тренировок, а в июне состоится экзамен, где они должны показать себя. Впереди – освоение искусства управления парусами, отхода от пирса и швартовка. Также им предстоит научиться спасать людей на воде, освоить повороты оверштаг и фордевинд, пройти настоящую парусную гонку.

В этом им помогут еще и чувства взаимовыручки, товарищества, дружбы. Этому и овладению морской науки обучает ребят их тренер Петр Тюрин и яхтсмены из парусной секции.

Тагильская школа юнг существует с 2014 года. Занятия для мальчишек и девчонок организованы при поддержке администрации Нижнего Тагила и Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей». В школе обучено уже 35 детей в возрасте 7-14 лет.