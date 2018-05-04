«Семья Победы»: тагильчане могут рассказать о переживших ВОВ близких
4 мая, 15:25Свободное время
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Тагильчане могут рассказать о своих родных, переживших ВОВ, в рамках формирования раздела «Семья Победы» на портале «Отечество.ру».
Сюжеты: Нижний Тагил
Любой желающий может написать и отправить свою историю на портал «Отечество.ру». Все истории будут опубликованы в разделе «Семья Победы».
За 2017 год в проекте приняли участие 2 тыс. человек. Были опубликованы более 3 тыс. историй, присланных не только из России, но и из других стран, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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