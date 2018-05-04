«Семья Победы»: тагильчане могут рассказать о переживших ВОВ близких

Любой желающий может написать и отправить свою историю на портал « Отечество.ру ». Все истории будут опубликованы в разделе «Семья Победы» .

За 2017 год в проекте приняли участие 2 тыс. человек. Были опубликованы более 3 тыс. историй, присланных не только из России, но и из других стран, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.