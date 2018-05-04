«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут акцию ко Дню Победы - #мызамир
#мызамир – такая акция, приуроченная ко Дню Победы, пройдёт в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на ресурсах Mail.Ru Group.
Организаторы намерены напомнить пользователям соцсетей, что День Победы является праздником мира и добра. Любой россиянин сможет поделиться фотографиями, письмами и любимыми стихами своих родных, которых так или иначе затронула война.
В поддержку акции российские артисты и популярные блогеры прочитают стихи о войне, письма из прошлого, которые написали их близкие. Известно об участии в акции Ивана Урганта, Елизаветы Боярской, Аглаи Тарасовой, Нюши и других знаменитостей.
Пользователи «Одноклассников» смогут поучаствовать в акции в прямом эфире. В рамках акции пройдёт видеофлешмоб: люди смогут прочитать фронтовые письма своих семей. Авторы лучших стримов смогут получить продвижение среди многомиллионной аудитории соцсети.
Во «ВКонтакте» также пройдёт флешмоб, участники которого выложат видеообращение с хэштегом #мызамир. А Почта Mail.ru запустит акцию «Лица победы», в которой буду показаны тематические фотографии, присланные россиянами.
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