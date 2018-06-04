1800 кв. м береговой линии реки Исы в Нижнем Тагиле было очищено от мусора (ФОТО)

31 мая были проведены мероприятия по уборке от мусора береговой линии реки Исы.

От мусора очищено 1800 кв. м, всего удалось собрать 15 кубометров мусора. На субботник вышли сотрудники Покровской администрации и сотрудники 54-ой пожарно-спасательной части.

По сообщению пресс-службы ГГО, больше всего мусора оставляют после себя отдыхающие.