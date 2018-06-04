Более 60 юных тагильчан поучаствовали в конкурсе к 85-летию Вагонки (ФОТО)

Конкурс стартовал по инициативе районной администрации 20 апреля. Всего жюри рассматривают три номинации – «Лучшая поделка», «Лучшее сочинение» и «Лучший рисунок». Интересно, что в рамках первой номинации ребята должны были создать достопримечательность Вагонки, во второй – написать сочинение по одной из двух тем о районе на выбор, а в третьей – посвятить рисунок теме «85 лет Дзержинскому району».

На участие были заявлены свыше 60 работ. Отмечается, что поделки и рисунки были созданы в совершенно разных техниках и из самых разных материалов.

Фото: пресс-служба администрации Дзержинского района

Глава администрации города Александр Ревенко отметил высокий уровень работ участников конкурса, а также оригинальности идеи и соответствие тематике.

Награждение пройдет в конце июня. Именно тогда будет открыта выставка всех работ, которые были заявлены на конкурс, рассказали в пресс-службе районной администрации.