Модель из Екатеринбурга получила кольцо от Егора Крида (ВИДЕО)
4 июня, 10:45Свободное время
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В воскресенье, 3 июня, состоялся финал шоу «Холостяк» в котором девушки со всей России боролись за сердце популярного рэпера Егора Крида.
Сюжеты: Екатеринбург
В финал шоу вышли две девушки – домохозяйка Виктория Короткова и модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина. Последняя в процессе съемок несколько раз оказывалась под угрозой покинуть проект, но в итоге именно она стала победительницей шоу.
Пара стояла на вертолетной площадке на небоскребе в Дубае, Дарья была одета в свадебное платье.
Егор подарил девушке кольцо и сказал:
Я не знаю, что бы я тут делал, если бы не ты. Я понимаю, что сделал правильный выбор.
При этом ролик со съемок появился в сети гораздо раньше, чем заключительная серия вышла по телевидению, что сильно огорчило поклонников шоу и разрушило интригу.
Съемки закончились несколько месяцев назад, но поклонники Егора сообщают, что пара все еще вместе.
Видео: ТНТ
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