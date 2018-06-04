Модель из Екатеринбурга получила кольцо от Егора Крида (ВИДЕО)

В финал шоу вышли две девушки – домохозяйка Виктория Короткова и модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина. Последняя в процессе съемок несколько раз оказывалась под угрозой покинуть проект, но в итоге именно она стала победительницей шоу.

Пара стояла на вертолетной площадке на небоскребе в Дубае, Дарья была одета в свадебное платье.

Егор подарил девушке кольцо и сказал:

Я не знаю, что бы я тут делал, если бы не ты. Я понимаю, что сделал правильный выбор.

При этом ролик со съемок появился в сети гораздо раньше, чем заключительная серия вышла по телевидению, что сильно огорчило поклонников шоу и разрушило интригу.

Съемки закончились несколько месяцев назад, но поклонники Егора сообщают, что пара все еще вместе.