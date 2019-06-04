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#домахорошо
Депутат гордумы Екатеринбурга в инвалидной коляске поучаствовала в модном показе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Депутат гордумы Екатеринбурга в инвалидной коляске поучаствовала в модном показе

Сегодня, 13:06Свободное времяФото: Страница Анастасии Немец в соцсети
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