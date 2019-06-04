Депутат гордумы Екатеринбурга в инвалидной коляске поучаствовала в модном показе

Анастасия приняла участие в дефиле в рамках интеграционного показа «Я продолжаю идти». Вместе с ней на подиуме оказались девушки с ограниченными возможностями, приехавшие из разных уголков России. Они представляли бренд телеведущей и обладательницы титула Мисс Вселенная Оксаны Федоровой.

Красота не имеет ограничений, каждая женщина желает, может и должна быть прекрасной!написала Анастасия.