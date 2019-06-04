В Екатеринбурге остановились 20 автодомов с путешественниками из Германии
Сегодня, 09:11Свободное времяФото: Е1.ru
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3 июня в Екатеринбург приехали путешественники из Германии и Франции, они остановились у Дворца игровых видов спорта, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили корреспондентам портала сотрудники ДИВСа, группа иностранцев путешествует по миру. Они выехали из швейцарского Берна, там говорят на немецком языке, и планируют добраться до Батуми.
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Иностранцы отдыхают прямо на улице, там же стирают и сушат одежду. Пробыть в Екатеринбурге они планируют два дня.
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