«А вам слабо?»: пенсионерка из Нижнего Тагила садится на шпагат (ФОТО, ВИДЕО)

Тагильчанка Анастасия Ладыгина разместила ролик в видеохостинге, героем которого стала её 67-летняя бабушка. На видео женщина танцует, а в конце садится на шпагат. Внучка подписала ролик: «Моя бабушка – огонь. А вам слабо?».

Как оказалось, героиня видео – 67-летняя тагильчанка Неонила Федоровна Русанова. 32 года своей жизни женщина посвятила работе на междугородней телефонной станции. Кроме того, пенсионерка в молодости занималась балетом. Судя по видеоролику, она до сих пор сохранила растяжку и старается держать себя в тонусе.

Отметим, что и сама Анастасия Ладыгина такая же активная, как и её родственница. В прошлом году обладательница пышных форм замкнула тройку лучших на конкурсе нестандартных красавиц «Мисс Русь». Тогда девушка покорила зрителей и членов жюри своими танцами, а также шпагатом, которая, судя по всему, является семейной фишкой семьи Ладыгиных-Русановых.