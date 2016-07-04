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«А вам слабо?»: пенсионерка из Нижнего Тагила садится на шпагат (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«А вам слабо?»: пенсионерка из Нижнего Тагила садится на шпагат (ФОТО, ВИДЕО)

4 июля 2016, 10:45Свободное времяТимофей Данилов
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