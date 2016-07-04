Фестиваль рыжих людей пройдет в Нижнем Тагиле 24 июля

Приглашаем на Фестиваль рыжих всех, у кого огненного цвета шевелюра, весёлые конопушки на лице или рыжая борода. Вы предпочитаете в одежде яркие оттенки оранжевого цвета, ваш домашний питомец - рыжий, ваш ребёнок гоняет на оранжевой коляске? Тогда вы тоже - наш участник! -- сообщают в МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».

Как сообщают организаторы, праздник будет проходить в центральной части Нижнего Тагила. В 12.00 начнется яркое шествие по «Тагильской лагуне», а в 13.00 всех рыжих ждет конкурсная программа. Среди участников праздника выберут самого юного и самого возрастного. Также особое внимание будет уделено рыжим влюбленным и семьям. Кстати, для питомцев рыжего окраса тоже будет отдельная номинация. И в завершении рыжего праздника организаторы обещают выбрать самую яркую коляску.

Кроме конкурсов всех гостей праздника ждут танцевальная и музыкальная программы, сладости и другие увлекательные развлечения.

Предварительная регистрация участников парада до 20 июля по телефону 8 (3435) 25-26-52.