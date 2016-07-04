Множество призов, леденцы и воздушные шарики получат дети и их родители на празднике 15 июля в Нижнем Тагиле

Покупка товаров для школы – это целый ритуал. Составляется список предметов, необходимых к началу нового школьного сезона. Обычно он достаточно объемный. Затем мама или папа идут с ребенком в магазин, выбирая понравившиеся товары. Сейчас очень много вариантов рисунков на тетрадях, пеналах, портфелях. Можно подобрать все в одной тематике – с любимыми героями мультфильмов, актерами, моделями машин или пейзажами. Хочется пойти в такой магазин, где представлен большой ассортимент.

Соответственно, потребуется немало затрат. Предлагаем не откладывать подготовку к школе на потом и существенно сэкономить:

В нем будет представлен широкий ассортимент товаров для офиса, учебы и творчества. Для первоклашек – счетные палочки и кассы букв и цифр, цветная бумага, картон и ножницы. Для школьников постарше - тетради, ручки, краски, дневники, линейки, циркули. Кому-то понадобится новый ранец, рюкзак или сумка для обуви. А творческим людям пригодятся палитры и кисти, гуашь или акварель, альбомы, ватман, портфель для художника и многое другое. И всё это тагильчане смогут найти в новом магазине по адресу ул. Карла Марка, 77.

В 17.00 в пятницу 15 июля на открытии магазина состоится яркий детский праздник, на который приглашаются все родители с детьми. Ребята смогут поучаствовать в различных веселых конкурсах, выиграть призы и подарочные сертификаты. Всем пришедшим на праздник детям - вкусные леденцы и воздушные шарики!

В день открытия и в течение всего июля при покупке товаров на сумму 400 или 800 рублей «КАНЦПАРК» будет дарить подарки на выбор. Кроме того, в день открытия каждому покупателю будет вручена дисконтная карта. Наверняка, у каждого родителя уже есть свой список необходимых для учебного года вещей: в этом новом магазине как раз можно будет выбрать все, что нужно школьнику.

Кстати, для всех детей есть еще один замечательный шанс выиграть призы на сумму до 3000 рублей! С 1 по 14 июля на TagilCity.ru проходит фотоконкурс «Люблю приключения!» от компании «КАНЦПАРК». Успевайте выкладывать фото своих детей!

А 8 июля в группе TagilCity.ru в социальной сети «ВКонтакте» начнется конкурс репостов, по итогам которого трем победителям будут вручены подарочные сертификаты на сумму 1000, 500 и 300 рублей. Следите за нашими новостями!