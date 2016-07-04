Тагильские коллективы «Юбилейного» привезли ряд наград с международного конкурса в Туапсе (ФОТО)

Конкурс в Черноморье проходил в рамках международного проекта «Фестиваль талантов». В Тупасе съехались дарования со всей России. Нижний Тагил представляли воспитанники ДК «Юбилейный»: шоу-группы «Прищепки» и «Зеленая мята» и солисты. Все участники входят в образцовый коллектив - творческую студию «Fly». Тагильчане подготовили номера в номинации «Вокал».

По итогам конкурса, Артем Коковихин, Айдай Эргашева, Ева Михайлова, а также «Прищепки» и «Зеленая мята» удостоены Дипломов Лауреата I степени. Дипломы Лауреата II степени вручены Снежане Шмаковой и Арине Лапиной. А студия «Fly» взяла Гран-При – главную награду фестиваля.

Оценивали выступления участников артисты, хореографы и преподаватели вокала из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи.

Отметим, что несколько месяцев назад воспитанники творческой студии «Fly» стали лауреатами одного из самых престижных эстрадных конкурсов в России - «Золотого петушка».