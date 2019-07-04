Гузеева поздравила Серебрякова «историческим фото» на месте сквера в Екатеринбурге
Сегодня, 09:37Свободное времяФото: Страница Ларисы Гузеевой в соцсети
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Телеведущая и актриса Лариса Гузеева на своей странице в соцсети разместила фото с актером Алексеем Серебряковым, сделанное в Екатеринбурге на месте, где позже появился Театральный сквер.
Сюжеты: Екатеринбург
Таким способом Гузеева поздравила актера с днем рождения, Серебрякову исполнилось 55 лет.
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С Днём Рождения, Лешечка!🍾🍾🍾🎂🎂🎂🌹🌹🌹
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)
Фото сделано во время съемок фильма «Патриотическая комедия» в 1991 году. Именно на этом месте планировалось строительство Храма святой Екатерины и проходили массовые пикеты в мае этого года.
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