Netflix выпустил сериал о жизни Романовых и последних днях в Екатеринбурге

Сериал называется «Последние цари» и состоит из шести эпизодов, картина частично документальная, в ней присутствуют элементы исторической реконструкции. Зрителям покажут события начиная от момента восхождения Николая II на престол и до момента его смерти. В сериале затронут историю его взаимоотношений с супругой, а также расскажут о детях царской семьи. В шестом эпизоде покажут последние дни жизни Романовых в Екатеринбурге и смерть царской семьи.