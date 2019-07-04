Netflix выпустил сериал о жизни Романовых и последних днях в Екатеринбурге
Сегодня, 10:12Свободное времяФото: Netflix
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кинокомпания сняла сериал о жизни Николая II и его семье, а также последних днях в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сериал называется «Последние цари» и состоит из шести эпизодов, картина частично документальная, в ней присутствуют элементы исторической реконструкции. Зрителям покажут события начиная от момента восхождения Николая II на престол и до момента его смерти. В сериале затронут историю его взаимоотношений с супругой, а также расскажут о детях царской семьи. В шестом эпизоде покажут последние дни жизни Романовых в Екатеринбурге и смерть царской семьи.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Netflix
В июле отмечается годовщина смерти семьи последнего российского императора. В Свердловской области пройдут «Царские дни» и крестный ход на Ганину Яму.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей