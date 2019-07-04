Территорию «Екатеринбург Арены» закрыли из-за фур с техникой группы «Ленинград»

Согласно объявлению, размешенному на воротах, доступ на стадион будет закрыт с 4 по 8 июля. Некоторых горожан это возмутило, так как стадион стал их любимым местом для прогулок.

Уже выгрузили кучу контейнеров. Мне кажется, в «Ночь музыки» было гораздо меньше, чем сейчас, поделилась екатеринбурженка Наталья.