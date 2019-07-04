Территорию «Екатеринбург Арены» закрыли из-за фур с техникой группы «Ленинград»
Сегодня, 07:58Свободное времяФото: Е1.ru
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«Екатеринбург Арена» закрыта из-за приезда группы «Ленинград». На территории стадиона, по словам очевидцев, стоят не менее 15 фур с техникой, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно объявлению, размешенному на воротах, доступ на стадион будет закрыт с 4 по 8 июля. Некоторых горожан это возмутило, так как стадион стал их любимым местом для прогулок.
Уже выгрузили кучу контейнеров. Мне кажется, в «Ночь музыки» было гораздо меньше, чем сейчас, поделилась екатеринбурженка Наталья.
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Напомним, концерт группы «Ленинград» состоится 6 июля, обеспечение безопасности во время мероприятия обойдется в три миллиона рублей.
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