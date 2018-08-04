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Более 15 тысяч туристов приедут в Невьянск на День башни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Nevyanskaya naklonnaya bashnya nochnaya podsvetka

Более 15 тысяч туристов приедут в Невьянск на День башни

Сегодня, 15:40Свободное время
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