Более 15 тысяч туристов приедут в Невьянск на День башни

4 августа в Невьянске пройдет День чествования наклонной башни. Ожидается приезд более 15 тысяч туристов, при этом многие приедут из других стран.
В Невьянском государственном историко-архитектурном музее сообщили, что ожидаются французы, хорваты, немцы, поляки, чехи, казахи и многие другие.
Это уже 16-е чествование Невьянской наклонной башни. Из небольшого местного праздника День башни стал крупным туристическим событием.
К нам приедут французы, хорваты, немцы, также ожидаем представителей из Польши, Чехии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Прибалтики. В этом году, вероятно, будет более 15 тыс. человек. День чествования Невьянской башни празднуется в 16-й раз, из маленького местного праздника это переросло в большое туристское событие,сообщила директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.
Ожидается концерт, лазерное шоу, мастер-классы, ярмарка, настольная игра и экскурсии по достопримечательности. Хэдлайнером концерта станет группа «Братья Грим».