Более 15 тысяч туристов приедут в Невьянск на День башни

Это уже 16-е чествование Невьянской наклонной башни. Из небольшого местного праздника День башни стал крупным туристическим событием.

К нам приедут французы, хорваты, немцы, также ожидаем представителей из Польши, Чехии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Прибалтики. В этом году, вероятно, будет более 15 тыс. человек. День чествования Невьянской башни празднуется в 16-й раз, из маленького местного праздника это переросло в большое туристское событие,сообщила директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.